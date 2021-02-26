CNN: ضربة سوريا قد تعقد الجهود الدبلوماسية مع إيران.. ونائب ديمقراطى يهاجم بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الضربات الجوية التى نفذها الجيش الامريكى ضد ميليشيات مدعومة من إيران فى سوريا، والتى تعد أول عمل عسكرى أمريكى فى حكم بايدن، قد تعقد الجهود الدبلوماسية مع إيران بشأن البرنامج النووى.



وكان المتحدث باسم الخارجة الإيرانية، قد نفى أى صلة بالهجوم الذى وقع فى أربيل فى 15 فبراير، ولم تتبنى إيران المسئولية عن أى ضربات أخرى.

كما أشارت الشبكة، إلى أن الضربة الأمريكية يمكن أن تخلق توترات مع نواب الكونجرس الذين يدعمون أجندة بايدن والذين يحتاج دعمهم للمضى قدما. وقال النائب رو خانا، الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذه الضربة تجعل جو بايدن خامس رئيس أمريكى على التوالى يأمر بتوجيه ضربات فى الشرق الأوسط، ولا يوجد بالتأكيد أى مبرر لرئيس للتفويض بضربة عسكرية ليست للدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك بدون تفويض من الكونجرس، وتابع قائلا إن أمريكا بحاجة للخروج منا لشرق الأوسط وليس التصعيد.

وتابع خانا قائلا، إن الرئيس لا ينبغى أن يأخذ هذه الأفعال دون أن يسعى لتفويض صريح بدلا من الاعتماد على قوانين واسعة وعفا عليها الزمن لترخيص استخدام القوة العسكرية. وأشار النائب إلى أنه سبق وانتقد الحرب التى لا نهاية لها أثناء حكم ترامب، وتعهد بأن يفعل الأمر نفسه مع بايدن.

من ناحية أخرى، انتقدت مارى إيلين أوكونيل، الأستاذ فى كلية نودتردام للقانون، الهجوم الأمريكى باعتباره انتهاكا للقانون الدولى.

وأوضحت، أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بشكل واضح على أن استخدام القوة العسكرية على دولة أجنبية ذات سيادة مشروع فقط للرد على هجوم مسلح على الدولة المدافعة والذى تتحمل مسئوليته الدولة الهدف، وأكدت أوكونيل إن أيا من هذه العناصر لم يتوفر فى ضرب سوريا.