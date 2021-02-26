5 علامات تدل على إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كتب - محمود جلال

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب نمو عصبي معقد يمكن أن يؤثر على دراسة الطفل، وكذلك على علاقاته، تختلف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويصعب أحيانًا التعرف عليها، وقد يعاني أي طفل من العديد من الأعراض لذلك، لإجراء التشخيص، سيحتاج طبيب طفلك إلى تقييم طفلك باستخدام عدة معايير، وفى خلال السطور التالية نرصد 6 علامات شائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال، وفقا من موقع healthline.

1.عدم القدرة على التعبير عن الذات:

من العلامات الشائعة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما يبدو أنه عدم القدرة على التعرف على احتياجات ورغبات الآخرين والتعبير عن الذات.

2. مقاطعة الآخرين

قد يقوم الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقاطعة الآخرين أثناء حديثهم أو الدخول في محادثات أو ألعاب ليسوا جزءًا منها.

3. صعوبة فى ممارسة الأنشطة داخل المدرسة:

قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في انتظار دورهم أثناء أنشطة الفصل الدراسي أو عند ممارسة الألعاب مع أطفال آخرين.

4.النسيان

قد ينسى الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الأنشطة اليومية، القيام بالأعمال المنزلية أو واجباتهم المدرسية، قد يفقدون أيضًا أشياء في كثير من الأحيان، مثل الألعاب.

5.تجنب المهام التي تحتاج إلى جهد عقلي ممتد

يمكن أن يتسبب هذا النقص في التركيز في تجنب الطفل للأنشطة التي تتطلب جهدا عقليا مستداما، مثل الانتباه في الفصل أو أداء الواجبات المنزلية.