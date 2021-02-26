345 حالة وفاة و8 آلاف و523 إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة

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أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تسجيل 345 حالة وفاة و8 آلاف و523 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فقد ارتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19"، المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 122 ألفا و415 حالة، بحسب إحصاء وزارة الصحة، و135 ألفا و613 بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يتضمن إحصاؤه وفيات لم تسجلها الوزارة خلال الأشهر الأولى لتفشي الفيروس. وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى 4 ملايين و163 ألفا و85 إصابة.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة وصول عدد من تلقوا الجرعات الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى 19 مليون و177 ألفا و555 شخص، وتلقى 736 ألفا و37 شخص الجرعات الثانية والأخيرة منه.