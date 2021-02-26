اليوم السابع
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1831 منشأة فندقية وسياحية حصلوا على الشهادة الصحية للتشغيل

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:20 م
1831 منشأة فندقية وسياحية حصلوا على الشهادة الصحية للتشغيل كورونا
كتبت ميرفت رشاد

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أكد مصدر مسئول بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية، أن عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة الصحية بلغ 712 فندقا من إجمالى 1200 منشأة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الفنادق العائمة 84 فندقا ، بينما بلغ عدد المنشآت السياحية 1035 منشأة من إجمالى 1300 منشأة.
 
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن المنشآت الفندقية والسياحية حصلوا على الشهادة الصحية بعد اجتيازهم اختبار الضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة بالتنسيق مع الحكومة ، والمنظمة العالمية للصحة وكذا الالتزام بتطبيق ضوابط التباعد الاجتماعى.
 
وأضاف، أن الجهة الإدارية اشترطت على كل فندق أو مطعم أن يتقدم بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية وكذا إحدى الشركات الدولية المعتمدة للسلامة الصحية والغذائية ، شريطة أن تكون شركة مختلفة عن المتعاقد معها الفندق، ويختار بين ثلاث شركات للفحص والتفتيش والتأكد من توافر الاشتراطات العالمية فيما يخص معايير السلامة المهنية والصحية والغذائية.
 
وأشار، إلى أن الاشتراطات تلزم المدير العام لكل فندق بتقديم تعهد كتابي بالالتزام بكل الاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، والتي ينص عليها تقرير الشركة الدولية وضوابط الصحة، للحماية من تفشي فيروس كورونا، كما يتعهد بألا تزيد نسب الإشغال عن 50%.
 
 

فيروس كورونا

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السياحة

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