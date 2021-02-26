100 مليون جنيه صافى مبيعات أجنبية فى البورصة المصرية خلال 5 جلسات

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 5.5% خلال الأسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية ، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 101.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 262.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 132.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 510.9 مليار جنيه إلى 520.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.