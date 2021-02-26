وكيل "صحة الغربية" يوجه بتشكيل لجان للمرور على مستشفيات العزل

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجان متابعة ومرور، على مستشفى سمنود المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين.
وقامت اللجنة المشكلة بقيادة إدارة الطب العلاجي وبعضوية الدكتور أيمن عباس ، والدكتور باسم عطية ، والدكتور خالد شوقي مكافحة العدوي أستاذة حنان البدري إدارة الجوده لوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين، وذلك بعد المرور على الأقسام الداخلية والعناية المركزة وأقسام العزل والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى.
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