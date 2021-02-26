اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تضامن الغربية توجه بعمل أبحاث ميدانية لقرية حانوت مركز زفتى

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:47 م
وكيل تضامن الغربية توجه بعمل أبحاث ميدانية لقرية حانوت مركز زفتى امانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية
الغربية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت امانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، أشرف مصطفى مدير ادارة الضمان الاجتماعى ورئيس اللجنة المشكلة، للبحث الميدانى لقرى مركز زفتى، بفحص الحالات المستحقة للبرنامج الرئاسى حياة كريمة .
 
 
وقالت وكيل الوزارة في بيان لها اليوم ، إن قرية حانوت هى القريه الثانيه للبرنامج الرئاسى حياة كريمة بعد قرية دهتوره ، وقد قامت اللجنه بالتوجه وعمل زيارات ميدانيه للحالات المرشحة للمساعدات بمنازلهم للوقوف على احقية كلا منهم فى المساعدات التى ستقدم لهم.

 


تضامن الغربية

حياة كريمة

وكيل تضامن الغربية

اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة