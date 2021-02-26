وكيل تضامن الغربية توجه بعمل أبحاث ميدانية لقرية حانوت مركز زفتى

وقالت وكيل الوزارة في بيان لها اليوم ، إن قرية حانوت هى القريه الثانيه للبرنامج الرئاسى حياة كريمة بعد قرية دهتوره ، وقد قامت اللجنه بالتوجه وعمل زيارات ميدانيه للحالات المرشحة للمساعدات بمنازلهم للوقوف على احقية كلا منهم فى المساعدات التى ستقدم لهم.