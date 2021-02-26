وكيل تضامن الغربية توجه بعمل أبحاث ميدانية لقرية حانوت مركز زفتى

وجهت امانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، أشرف مصطفى مدير ادارة الضمان الاجتماعى ورئيس اللجنة المشكلة، للبحث الميدانى لقرى مركز زفتى، بفحص الحالات المستحقة للبرنامج الرئاسى حياة كريمة .
وقالت وكيل الوزارة في بيان لها اليوم ، إن قرية حانوت هى القريه الثانيه للبرنامج الرئاسى حياة كريمة بعد قرية دهتوره ، وقد قامت اللجنه بالتوجه وعمل زيارات ميدانيه للحالات المرشحة للمساعدات بمنازلهم للوقوف على احقية كلا منهم فى المساعدات التى ستقدم لهم.
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