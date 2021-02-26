وكيل تضامن الأقصر يتفقد العمل بإدارة إسنا والوحدات الاجتماعية

الأقصر – أحمد مرعى

زار صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، مدينة إسنا لمتابعة العمل داخل إدارة التضامن والوحدات الاجتماعية التى يشرف عليها محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة تضامن إسنا.

وتابع صبرى بك عبد الحميد، خلال زيارته للمدينة العمل داخل إدارة التضامن باسنا والوحدات الاحتماعية، وتم الوقوف على حسن سير العمل وسرعة الإنجازات بالإدارة والوحدات، وأشاد بالعمل ومستواه داخل إدارة التضامن ووجه الشكر لكافة العاملين بتضامن إسنا على مستوى العمل المميز داخل المدينة لخدمة المواطنين.

واستقبل صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، عددا من أعضاء اتحاد معاقين الأقصر، وذلك لمناقشة المشكلات التى تعطل التسجيل لدى القوى العاملة ببطاقة الخدمات المتكاملة لراغبى الحصول على فرص عمل لذوى الإعاقة، حيث إن بطاقة الخدمات لايوجد عليها أى بيانات خاصة بالمعاق سواء نوع الإعاقة أو المؤهل أو الوظيفة التى تناسب نوع الإعاقة، وتم خلال اللقاء، عرض مقترح من قبل أعضاء الإتحاد لحل تلك المشكلة تيسيراً على ذوى الإعاقة بالمحافظة، حيث تقوم مديرية التضامن حالياً بالتواصل مع كافة ذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر،وذلك لسرعة تسجيلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة، عقب قرار فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (Moss.gov.eg)، وذلك لإنفاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التى ينظمها القانون.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل فى المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتى تنقسم إلى 13 إعاقة وهى:(الشلل الدماغى - الشلل الرباعى / النصفى الطولى أو السفلى - ضمور العضلات - تيبس المفاصل فى أطراف متعددة - الإعاقات المتعددة - البتر متعدد الأطراف - فقد البصر التام - فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) - متلازمة داون - صغر أو كبر حجم الراس Hydrocephalus or Microcephaly - طيف التوحد - ذوى القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) – الجذام.