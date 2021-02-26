وكالة الأنباء العراقية: إصابة 70 متظاهرا و35 من الأمن باحتجاجات الناصرية

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء العراقية تأكيدها إصابة 70 متظاهرا و35 من الأمن باحتجاجات الناصرية .

وقالت وكالة الأنباء العراقية: لا يوجد أي كتاب رسمي حتى الآن بإقالة محافظ ذي قار.

وتشهد العراق حالة طوارئ في ظل تزايد تفشى فيروس كورونا، في الوقت الذى تشتعل فيه عدد من المظاهرات والموجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مدن عراقية، نقلت قناة العربية، حيث أكدت سائل إعلام عراقية أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الناصرية.