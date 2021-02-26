اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكالة الأنباء العراقية: إصابة 70 متظاهرا و35 من الأمن باحتجاجات الناصرية

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:50 م
وكالة الأنباء العراقية: إصابة 70 متظاهرا و35 من الأمن باحتجاجات الناصرية العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء العراقية تأكيدها إصابة 70 متظاهرا و35 من الأمن باحتجاجات الناصرية .

وقالت وكالة الأنباء العراقية: لا يوجد أي كتاب رسمي حتى الآن بإقالة محافظ ذي قار.

وتشهد العراق حالة طوارئ في ظل تزايد تفشى فيروس كورونا، في الوقت الذى تشتعل فيه عدد من المظاهرات والموجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مدن عراقية، نقلت قناة العربية، حيث أكدت سائل إعلام عراقية أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الناصرية.

 


العراق

الناصريه

ازمه العراق

مظاهرات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة