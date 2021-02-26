اليوم السابع
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وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين في افتتاح مسجد بالمحلة.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:19 م
وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين في افتتاح مسجد بالمحلة.. صور وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين
الغربية عادل ضرة

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية لافتة طيبة، بعد قيام وفد من الكنيسة بزيارة أحد المساجد التى تم إنشاؤها مؤخرا بجوار الكنيسة، وتقديم الورود للمصلين ومشاركتهم مناسبة افتتاح المسجد الجديد.

كان الشارع الموجود به الكنيسة بمنطقة شكرى القوتلي بالمحلة، قد شهد إنشاء مسجد مجاور للكنيسة، وتم فرشه وتجهيزه للافتتاح اليوم الجمعة، وحرص وفد من الكنيسة على الذهاب إلى المسجد، وتقديم التهنئة للمصلين بمناسبة افتتاح المسجد، واصطحب وفد من القساوسة وكهنة الكنيسة الورود والشيكولاتة، وتم تقديم الورود لإمام المسجد وتوزيع الشيكولاته على المصلين،والتقاط الصور مع المسلمين داخل المسجد.
 
وسادت حالة من السعادة بين جموع المصلين لما قدمه وفد الكنيسة من لافته طيبه تؤكد على علاقة المحبة والمودة بين المسلمين والأقباط.
 
وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين (1)
وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين 

 

وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين (2)
وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين 

 

وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين (3)
وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين 

محافظة الغربية

المحلة

وفد من الكنيسة يقدم ورود للمصلين بالمسجد

افتتاح مسجد

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