وفد كنسي يقدم الورود للمسلمين في افتتاح مسجد بالمحلة.. صور

كان الشارع الموجود به الكنيسة بمنطقة شكرى القوتلي بالمحلة، قد شهد إنشاء مسجد مجاور للكنيسة، وتم فرشه وتجهيزه للافتتاح اليوم الجمعة، وحرص وفد من الكنيسة على الذهاب إلى المسجد، وتقديم التهنئة للمصلين بمناسبة افتتاح المسجد، واصطحب وفد من القساوسة وكهنة الكنيسة الورود والشيكولاتة، وتم تقديم الورود لإمام المسجد وتوزيع الشيكولاته على المصلين،والتقاط الصور مع المسلمين داخل المسجد.

وسادت حالة من السعادة بين جموع المصلين لما قدمه وفد الكنيسة من لافته طيبه تؤكد على علاقة المحبة والمودة بين المسلمين والأقباط.