اليوم السابع
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وفاة مايكل سومارى أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة عن يناهز 84 عاما

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:42 ص
وفاة مايكل سومارى أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة عن يناهز 84 عاما مايكل سوماري
سيدنى (رويترز)

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توفى مايكل سوماري، أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة، عن 84 عاما، حسبما قالت ابنته اليوم الجمعة.

 

قاد سوماري، المعروف باسم "أبو الأمة"، الأرخبيل الواقع فى المحيط الهادى إلى الاستقلال عن أستراليا عام 1975 وشغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات.

 

وقالت ابنته بيثا سومارى فى بيان إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس فى أوائل فبراير، وأضافت أن الكثير من مواطنى بابوا غينيا الجديدة كانوا يعتبرون والدها "الأب والجد".

 

وقبل الاستقلال، كان سومارى رئيس وزراء إقليم بابوا غينيا الجديدة الخاضع للإدارة الأسترالية، وكتب رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون تغريدة اليوم الجمعة قال فيها إن سومارى هو الأب المؤسس لبابوا غينيا تنعم بالديمقراطية والاستقلال وكان "صديقا عظيما" لأستراليا.

 

 


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بابوا غينيا الجديدة

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أبو الأمة

غينيا

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