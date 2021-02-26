وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير مزرعة الدواجن ومعصرة الزيتون بطور سيناء

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتل مكانة كبيرة في إنتاج وزراعة الزيتون، موضحا أن الزراعة تتركز في مدينتي الطور ورأس سدر.

وأضاف أن زيت الزيتون ينافس المنتجات العالمية بالنسبة لنسبة الحموضة إذا يفوق باقي المحافظات فالحماية أقل من نصف في المائة وهذا يجعله في مصاف الإنتاج العالمي.

كما تفقد الوزير مزرعة تسمين الدواجن بطاقة إنتاجية 15 الف فرخة، وإشاد بمعصرة الزيت الاسترشادية التي تشرف عليها مديرية الزراعة، وأكد المحافظ أنه جرى دعم المديرية بمبلغ 100 ألف جنيه لتطوير المعصرة ومزرعة تسمين الدواجن وعدد 3 صوبة لإنتاج شتلات الخضار والفواكه والزيتون.

يشار إلى أن وزير الزراعة يزور حاليا محافظة جنوب منذ أمس وتستمر حتى غدا لتفقد بعض المشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء ويرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير،الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي للوزير.