وزير الزراعة يبحث مع نواب جنوب سيناء مشاكل المزارعين ومشروعات النفع العام

جنوب سيناء - فايزة مرسال

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: السيد عوض وحميد أبوبريك عضوي مجلس النواب، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات وزارة الزراعة .

وبحث فودة والقصير، مع النواب مشاكل المزارعين وكيفية الإسراع بمشروعات النفع العام بالمحافظة، وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي، وسمح وزير الزراعة للمستثمرين في مجال مزارع الدواجن بالمحافظة بالتشغيل والعمل لمشروعاتهم لحين توفيق أوضاعهم القانونية.

وأكد النواب، على أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي وبيئي يحافظ النظام العام للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء .