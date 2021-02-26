اليوم السابع
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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:27 م
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ.. صور وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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 تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقهما الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم  محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء،  مضمار سباقات الهجن الدولى بشرم الشيخ.
 
وشرح محافظ جنوب سيناء، تفاصيل المضمار والسباقات الدولية التي تتم به بمشاركة القبائل العربية ودعم إماراتي، موضحا المقترح والتخطيط المستقبلي لتطوير مضمار الهجن وإضافة مضمار لسباقات الخيل لكونها سباقات محببة للقبائل البدوية والسياح أيضا، وتعتبر إضافة ومقصدا سياحيا جاذبا للسياحة ضمن البرامج السياحية لشرم الشيخ.
 
من جانبه أشاد وزير الزراعة بالمضمار وما يتم به من سباقات، موضحا أن تلك السباقات قد أصبحت صناعة كبيرة وهامة يجب تطوريها، مؤكدا علي تقديم كل الدعم ووجه بانشاء معملا بيطريا وعيادة ومستشفي بيطري ووحدة للخدمات البيطرية والتناسليات والتلقيح الصناعي لخدمة هذه الصناعة الهامة.
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (1)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (1)

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (2)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (2)

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (3)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (3)

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (4)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (4)

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (5)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (5)

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (6)
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار سباقات الهجن (6)

 


محافظ جنوب سيناء

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الخدمات البيطرية

مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ

شرم الشيخ

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