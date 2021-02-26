اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيرانى يتصل بنظيره السورى بعد ساعات من ضربات أمريكية فى شرق سوريا

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:09 ص
وزير الخارجية الإيرانى يتصل بنظيره السورى بعد ساعات من ضربات أمريكية فى شرق سوريا ظريف
رويترز

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 أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالا هاتفيا بنظيره السوري اليوم الجمعة، بعد ساعات من الضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقال موقع دولت دوت آي.آر إير الحكومي إن "الجانبين أكدا ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا".

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح في سوريا، وقال أوستن، في تصريحات عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا، "متأكدون من أن الهدف الذي استهدف في سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق"، مشددا "رسالتنا هي: لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران".


وكان "البنتاجون" أعلن، في وقت سابق، عن ضربة جوية أمريكية تمت بدقة عالية ضد تنطيمي كتائب حزب الله وكتائب "سيد الشهداء" المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية.. وأنها تمت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، وجاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.

 


ظريف

سوريا

البنتاجون

إيران

طهران

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