وزير الآثار يفتتح معبد أتريبس أمام الزائرين بنجع الشيخ حمد بسوهاج.. فيديو وصور

سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير الأثار اليوم الجمعة، معبد أتريبس بنجع الشيخ حمد بعد تطويره، وقام الوزير بعمل جولة تفقدية داخل المعبد وشاهد كافة التطورات الموجودة بداخله على رأسها تطوير البنية التحتية للمعبد، بالإضافة إلى أستحداث خدمة البركود على الهاتف للتعريف بالمكان الأثرى وأشار الوزير أن هذه الخدمة سوف يتم تعميمها على كافة المناطق الاثرية على مستوى الجمهورية.

استقبل مسؤلين الأثار الدكتور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ واللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج وعدد من قيادات سوهاج.

يذكر أن منطقتي الشيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج، من أهم مقابر الدولة القديمة في صعيد مصر، ومقابر"الحواويش" هي جبانة الدفن في عصر الأسرتين الخامسة والسادسة وعصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى، وأن العمل في هذه المقابر بدأ عام 1912 بواسطة عالمي الآثار "نيو بري" و"فاندييه" وأعمالهما تتلخص في بعض الاكتشافات البسطية عن هذه الجبانة، وبدأت البعثة الأسترالية بقيادة "نجيب قنواتي" العمل في الموقع إعتبارا من عام 1976 وانتهت في 1992، وكشفت أن هذه الجبانة بها حوالي 884 مقبرة، منها 60 مقبرة تحمل زخارف، والغالبية العظمى بها رسوم ملونه وعدد قليل به نقوش.

و المقابر على درجة كبيرة من الجمال الفني والتخطيط المعماري والتراث اللغوي والاجتماعي والإداري، وفي ضوء اهتمام وزارة الآثار بالموقع، تقرر اختيار 5 مقابر للزيارة في جبانة الحواويش المقطوعة في الصخر.

ومن المقابر الموجودة بالمنطقة مقبرة "M43" لصاحبها "حم مين" وتحتوي المقبرة على النقوش المهمة التي تمثل صاحب المقبرة وهو يقوم بالصيد داخل الأحراش والنيل بالإضافة إلي منظر لصيد الطيور وبها بعض الكتابات الهيروغليفية التي تحوي القاب صاحب المقبرة ومنها لقب حاكم الجنوب الذي له دلالة هامة لان أول حكام أقاليم مصر العليا ربما عين ليقوم لتيسير الأعمال الإدارية الخاصة بأقليم مصر العليا بالكامل نيابة عن الملك او الفرعون في منف، بالإضافة إلي لقب "حاتي عا" والتي تعني "الأمير" وأيضا لقب المسؤل عن المخازن والحقولوتعتبر هذه المقبرة من أكبر المقابر بالجبانة ولذلك رأي بعض علماء الأثار بأنها ترجع الي عصر الدولة الوسطي لكبر حجمها وطرازها المعماري الفريد.

ومقبرة "M 22" لصاحبها "حسي مين"وهذه المقبرة تشمل العديد من النقوش التي تتحدث عن صاحب المقبرة واعمالة وتحتوي على "باب وهمي" نقشت عليه الألقاب الخاصة به ولها حجرة دفن يؤدي إليها ممر منحدر.

ومقبرة "G95 " لصاحبها "نهويت دشر"وهي مقبرة من حجرة واحدة، مزينة بمناظر لصاحب المقبرة وزوجته، وبها باب وهمي ولها ثلاثة آبار تقود إلى حجرات دفن خاصة بصاحب المقبرة وأسرته.

ومقبرة "H26" لصاحبها "تيتي إقر" والمقبرة لها مدخل يستند على عمودين مربعين عليهم بعض النقوش والذي يؤدي إلى باب المقبرة، وتعتبر هذه المقبرة من أجمل المقابر بسبب نقوشها الفريدة التي تمثل صاحب المقبرة متكي على عصا وأمامة منظر لمصارعة الثيران بالإضافة إلي منظر بعد الأشخاص الذين يقومون بالصيد في نهر النيل والبعض الاخر يقوم بصيد الطيور ومنظر يمثل العازفات ومنظر يمثل صناعة الفخار وآخر يمثل منظر مركب تحمل تابوت المتوفي لنقلة إلى المقبرة وأن هذه المقبرة تحمل نقشًا لصاحب المقبرة وزوجته أمامهم مائدة القرابين والمهم في المقبرة أننا نجد وراء منظر الصيد نصًّا للفنان "سيني" الذي قام بزينة المقبرة، والذي يقول فيه: "إنني قمت بزخرفة هذ المقبرة، وكذلك مقبرة ابنه (خني)"، ومقبرة "H24" لصاحبها "خني"وهي مقبرة شبيهة بمقبرة والده سابقة.



