واشنطن: قرار بايدن بشن الغارة على سوريا ليس مخالفا للقانون الدولى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن الغارات التي نفذناها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، متابعا: طائرتا أف 15 ألقتا 7 قنابل ودمرتا 9 منشآت كليا وألحقتا أضرارا بمنشآتين إضافيتين، وفق المصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: لدينا تصور حول وقوع ضحايا في الغارة ولا نزال نقيم الوضع، موضحا أن الهدف من الغارات تقويض قدرة المليشيات على شن هجمات جديدة وبعث رسالة أننا سنحمي قواتنا.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن أهداف الغارات فى سوريا تم اختيارها بعناية، لافتا إلى أن الغارات كانت دفاعية وتؤكد إصرارنا على حماية قواتنا وحلفائنا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن قرار الرئيس جو بايدن بشن الغارة على سوريا كان ضمن صلاحياته الدستورية وليس مخالفا للقانون الدولي،مستطردا: : لدينا مؤشرات أولية على وقوع قتلى جراء الغارات وننتظر التقرير النهائي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الغارات طالت المسؤولين عن الهجمات على قواتنا وليس فقط المسؤولين عن الهجوم الأخير في أربيل.