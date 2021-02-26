هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 27 سفينة صادر ووارد خلال أخر 24 ساعة

قالت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28042 طن تشمل 7432 طن فوسفات و13600 طن يوريا و1410 طن رمل و5600 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80409 طن تضم 33748 طن ذرة و7950 طن خردة و1313 طن خشب زان و7796 طن فول و4585 طن عدس و3500 طن حديد و900 طن زيت طعام و20617 طن قمح.

وسجل اجمالى حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس وطماطم وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بردقوش وزيتون وشمر وليمون وبصل وفلفل وبرسيم وفول سودانى ) وفواكه ( برتقال وفراولة ويوسفى ومندلين وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والامارات وسنغافورة وسلوفينيا وايطاليا وروسيا وأمريكا والصين وانجلترا وهونج كونج وهولندا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86531 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88858 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 24 عربة بعد أن فرغ عدد 24 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة.