هبوط بورصة قطر بنسبة 1.49% خلال أسبوع..وتراجع 30 سهما

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل بورصة قطر ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.49% خاسراً 152.68 نقطة ليغلق عند مستوى 10120.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 990.61 مليون سهم بقيمة 2.513 مليار ريال عبر تنفيذ 59.72 ألف صفقة، وبلغ رأس المال السوقى 587.89 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 3.82%، فيما ارتفع قطاعا التأمين والبنوك بنسبة 2.43%، 1.48%، على التوالي، وتراجع 30 سهماً، فيما ارتفع 17 سهماً، واستقر سهم وحيد.

وكانت عدد من الشركات المدرجة ببورصة قطر، قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2020، وشهدت تراجع في أرباحها على رأسها شركة أعمال القابضة، وبلغ صافي الربح 123.3 مليون ريال قطري عام 2020 مقابل صافي ربح 322.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.02 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2020 مقابل ربحية السهم 0.05 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة أرباح نقدية 0.04 ريال.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.

أعلنت فوتسي FTSE Russell عن النتائج للمراجعة النصف السنوية لمؤشرات الأسواق، وتم ضم سهمي الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD)، الخليج للمخازن، فيما تم استبعاد سهم شركة بلدنا، وتسرى نتائج المراجعة بداية من 18 مارس المقبل.