اليوم السابع
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نقيب صيادلة القاهرة يقترح مشاركة 72 ألف صيدلية فى حملات التوعية بتنظيم النسل

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:00 ص
نقيب صيادلة القاهرة يقترح مشاركة 72 ألف صيدلية فى حملات التوعية بتنظيم النسل الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة
كتبت آية دعبس

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اقترح الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، فى إطار توجهات الدولة نحو تنظيم النسل والاهتمام بصحة الأسرة، إجراء مشاركة الصيدليات فى توعية الأسر بضرورة تنظيم النسل ، حيث يوجد حوالى 75 ألف صيدلية منتشرة فى كافة أنحاء مصر.
 
وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: ويمكن إجراء تدريبات للصيادلة الموجودين بالصيدليات، على نهج حملة "إسأل.. استشير" التى تم إطلاقها قديما، بحيث يمنح الصيدلى النصائح للأسر خاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام بوسيلة تحديد النسل، وذلك استغلالا لصرف أكثر من 20% من الصيدليات لوسائل منع الحمل ومُسجلين لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الصيادلة فى تقديم دورهم المجتمعى.
 
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة: ويمكن لكل صيدلية أن تُجرى قائمة أو قاعدة بيانات خاصة بالأسر التى تتابع معها، على أن تضم معلومات خاصة عن عدد كل أسرة، والوسائل المستخدمة لتحديد النسل، وتاريخ أخر ولادة للأم، ومدى إلتزامها بتطعيم أبنائها، مما يسهم فى مساعدة الوحدات الصحية، ومن ثم يمكن تحقيق توعية وتقديم خدمة حقيقية والتوعية، لافتا إلى أن الصيدليات الأقرب للأسر وبالتالى يتيح لهم ميزة الوصول والإقتاع لهم بشكل أكبر.
 

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