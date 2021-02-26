ندوة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعى قرية ديرب السوق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه ، أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ ندورة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعى قرية ديرب السوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، فى حضور الدكتور مهدى محمد مهدى رئيس برنامج النهوض بمحاصيل الألياف ومهندسى الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين وذلك لإستعراض أهم التوصيات والمعاملات التى تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الرى وعدم تعطيش النباتات وتجنب الرى أوقات الرياح لتجنب عملية الرقاد وتعريف المزارعين بعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الاقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة ، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار ) كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.