"مياه دمياط" تقيم حفلا ختاميا للمبادرة الوطنية لترشيد المياه.. صور

دمياط معتز الشربينى

اختتمت فعاليات المبادرة الوطنية التى أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط (تدوير وترشيد المياه النقية) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فاعلياتها من خلال إحتفالية تكريمية للطلاب الفائزين فى المبادرة فى مجالاتها المختلفة [الرسم – الشعر – المقال – البحث العلمي].

وذلك بديوان عام الشركة حيث تم إقامة معرض فنى – ثقافى تفقده المهندس محمد بدوى عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولفيف من قيادات المحافظة وعلى رأسهم اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط "نيابة عن معالى محافظ دمياط" ولفيف من رموز المجتمع المدنى وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس طارق موسى ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المحاسب محمد صلاح بهنساوى مدير عام الشؤون المالية بالشركة القابضة، الدكتور السيد عبد الجواد مدير عام مديرية الشؤون الصحية بدمياط، المهندس محمد غانم الجابرى، المهندس مجدى عطا الله، المحاسب أحمد رميح، وأمانى طراف مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بدمياط "نيابة عن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ".

وقد أقيم ضمن فعاليات الحفل معرض فنى يضم جميع اللوحات المشاركة فى المبادرة حيث استمع الحضور إلى شرح من الطلاب المشاركين يوضح المعانى الفنية التى تعبر عنها كل لوحة تلى ذلك الإستماع إلى عدد من المقاطع الشعرية والأدبية من عدد من الطلاب الموهوبين من أبناء المحافظة فى عرض فنى فريد, كما استعرض الظلاب المشاركين بالأبحاث العلمية جوانب من أفكارهم العلمية المطروحة.

وقد صرح المهندس محمد عسل أن شركة مياه دمياط تفخر بأن تكون راعية لمثل تلك المواهب المتميزة والتى فى الغد القريب سوف يمثلون أمل الوطن وحماته والجسر الذى تعبر عليه مصر للمستقبل.

كما أعرب اللواء محمد همام عن مدى سعادته بأبناء محافظة دمياط والمواهب المتميزة التى تتوالى فى جميع المجالات وهو النتاج الطبيعى للمناخ الصحى القادر على إبراز جميع الطاقات لدى أبنائنا من أجيال المستقبل فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.