مياه المنوفية: تنفيذ برنامج الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة

المنوفية - محمود شاكر

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية برنامجا تدريبيا بعنوان "الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة" لـ 24 متدربا بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك طبقا للخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كافة الشركات التابعة.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، على أهمية اعتماد التدريب عن بعد فى الفترة الحالية لرفع كفاءة العاملين فى البرامج التدريبية المتخصصة تنفيذا لسياسة الشركة القابضة فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الرقمية، والتى تأتى ضمن تطبيق استراتيجية السياسة العامة للدولة.

واشار إلى أن الشركة نفذت برامج تدريبية (online )خلال الفترة من 21/2 حتى 25/2/2021 شملت برنامج المخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ومسالك الهروب لعدد 25 متدرب، تكنولوجيا معالجه الصرف الصحى لعدد 14 متدربا.