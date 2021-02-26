اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 02:49 م
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موظف يتهم خطيبته وأسرتها بضربه والتسبب في سقوطه من الطابق الثاني بالوراق

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:21 م
موظف يتهم خطيبته وأسرتها بضربه والتسبب في سقوطه من الطابق الثاني بالوراق سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجه موظف اتهاما لخطيبته وأسرتها بالاعتداء عليه بالضرب، والتسبب في سقوطه من نافذة الطابق الثاني بالوراق، بسبب خلافات متعلقة بقيمة قائمة المنقولات الخاصة بالزواج، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد إصابة موظف بكسور نتيجة سقوطه من نافذة الطابق الثاني، واتهامه لخطيبته وأفراد أسرتها بالاعتداء عليه بالضرب، والتسبب في سقوطه من النافذة، بسبب الخلاف على توقيعه على قائمة المنقولات الخاصة بالزواج، بسبب ارتفاع قيمتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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