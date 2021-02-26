مقتل 8 فى هجومين على قاعدتين أمنيتين وسط مالى

رويترز

قال الجيش فى مالي إن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية في هجومين منسقين على موقع عسكري وقاعدة للجندرمة في مدينة باندياجرا في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وقال مسؤول محلي اليوم الجمعة شريطة عدم نشر اسمه إن المسلحين هاجموا القاعدة في الساعة 2120 بالتوقيت المحلي وأشعلوا النار في المباني وسرقوا الأسلحة وأربع مركبات.