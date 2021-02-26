مقتل 8 فى هجومين على قاعدتين أمنيتين وسط مالى

قال الجيش فى مالي إن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية في هجومين منسقين على موقع عسكري وقاعدة للجندرمة في مدينة باندياجرا في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وقال مسؤول محلي اليوم الجمعة شريطة عدم نشر اسمه إن المسلحين هاجموا القاعدة في الساعة 2120 بالتوقيت المحلي وأشعلوا النار في المباني وسرقوا الأسلحة وأربع مركبات.
وعادة ما تهاجم جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة التي يستخدمها المتشددون منطلقا لهجماتهم في منطقة الساحل الأفريقي جنوبي منطقة الصحراء الكبرى، وقال الجيش في بيان إن خمسة آخرين أصيبوا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الهجوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة