مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى طفل عمره 8 سنوات بمحافظة الشرقية، قبل قليل مصرعه أسفل عجلات سيارة بطريق" الجعفريه - أبوحماد" أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوحماد المركزى، وإخطار نيابة أبوحماد برئاسة محمد حماد، مدير نيابة أبوحماد، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى أبوحماد المركزى بوصول "أحمد ج ب" 8 سنوات مقيم قرية الجعفرية دائرة مركز أبو حماد جثة هامدة.

وتبين أثناء عبور الطفل طريق "الجعفرية- أبوحماد" أمام قرية هدى شعراوى، صدمته سيارة، وجارى عمل التحريات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.