مصرع طفلين في حادث سيارة أثناء عبور الطريق في الشرقية

لقى طفلان من أسرة واحدة مصرعهما بمحافظة الشرقية، قبل قليل أسفل عجلات سيارة، طريق المنشية أولاد سيف دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وإخطار نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس المركزى بوصول "إسراء م ص" 6 سنوات ونجل عمها" صلاح م ص"3 سنوات مقيمين عزبة الفلاحة المنشية دائرة مركز بلبيس.

وتبين أنهما لقيا مصرعهما أسفل عجلات سيارة، وجارى عمل التحريات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة