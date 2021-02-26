اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع سائق فى حادث تصادم طريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:56 م
مصرع سائق فى حادث تصادم طريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى سائق سيارة نقل مصرعه فى حادث تصادم، وقع اليوم الجمعة، بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحرواى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بوصول " محمد نجيب على" 45 سنة سائق مقيم كفر الدوار البحيرة، لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة.

وتبين حدوث وفاته نتيجة حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من طلعة الإقليمي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى اتجاه محافظة الإسماعيلية، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

 


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