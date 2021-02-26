اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسيرة للقطاع الوقائى بالدقهلية للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:50 م
مسيرة للقطاع الوقائى بالدقهلية للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الجمعة 26 فبراير مسيرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غد الأحد 28 فبراير والتى ستستمر لمدة 4 أيام، وتنتهى فى 3 مارس المقبل حيث جابت المسيرة أنحاء محافظة الدقهلية.

الجدير بالذكر أنه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بأن التطعيم آمن وبالمجان.

ووجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة، الشكر لكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائما فى التقدم ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

 

 


الدقهليه

صحه الدقهليه

تطعيم الاطفال

شلل الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة