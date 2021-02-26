مسيرة للقطاع الوقائى بالدقهلية للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الدقهلية شريف الديب

انطلقت اليوم الجمعة 26 فبراير مسيرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غد الأحد 28 فبراير والتى ستستمر لمدة 4 أيام، وتنتهى فى 3 مارس المقبل حيث جابت المسيرة أنحاء محافظة الدقهلية.

الجدير بالذكر أنه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بأن التطعيم آمن وبالمجان.

ووجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة، الشكر لكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائما فى التقدم ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.