مستشار الصحة لشئون الأبحاث: نحتاج لبعض الوقت لمعرفة نتائج اللقاحات على الشعوب

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن العالم اجمع ليس لدية سياسة الاختيار بين اللقاحات ولكنها هي ترتيب أولويات، مشيرة أنه لايوجد لقاح مستبعد ومصر أعطت الأجازة لإستخدام أربعة لقاحات وهناك عدد من اللقاحات تحت التجارب، مؤكدة أننا نحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة نتائج اللقاحات على الشعوب، مضيفة أن الاهتمام فى مصر هو بالأمان والفعالية بغض النظر عن درجة حفظ اللقاح .

وتابعت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن هناك استراتجية واضحة لتوزيع اللقاحات وتطعيم الفئات المختلفة بدأت بالاطقم الطبية، مشيرة أن الموقع سيكون متاحا التسجيل علية وسيكون البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .