وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - اليوم /الجمعة/ أنه "حتى الحسابات الرسمية باللغتين الروسية والإنجليزية لنادي فالداي الدولي، تعرضت لعملية تطهير واسعة النطاق.. هل هذا المورد، مجهول الهوية؟ هذه علامة عالمية مسجلة، وهي منصة أثبتت نجاحتها ويشارك فيها محترفون معروفون في مجال العلاقات الدولية".



وأشارت إلى أن لقاءات واجتماعات النادي تقام في دول مختلفة من العالم، ويشارك فيها علماء وشخصيات معروفة في مجالات السياسة والاقتصاد والعلماء.



كان موقع "تويتر" أعلن يوم الثلاثاء عن حظر 373 حسابا "لتنفيذها عمليات إعلامية"، من بينها حسابات مرتبطة، بإيران وأرمينيا وروسيا، وشمل الحظر 100 حساب "روسي"، ووفقا لإدارة "تويتر"، تقوم هذه الحسابات "بتقويض" الثقة في حلف الناتو وتحاول "التأثير" على الولايات المتحدة.