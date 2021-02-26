اليوم السابع
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مركز مكافحة الأوبئة الأمريكى يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:53 م
مركز مكافحة الأوبئة الأمريكى يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي أكدة ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من تفشى فيروس كورونا. 

كما أفادت القناة، أن  مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا.


امريكا

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

عاجل

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