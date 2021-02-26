مركز مكافحة الأوبئة الأمريكى يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي أكدة ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من تفشى فيروس كورونا.
كما أفادت القناة، أن مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا.
مشاركة
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي أكدة ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من تفشى فيروس كورونا.
كما أفادت القناة، أن مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا مجددا.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة