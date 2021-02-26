اليوم السابع
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محلل مالى: "معلومات الوزراء" يحتل المرتبة 20عالميا بمؤتمر مراكز الفكر بأمريكا

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:39 ص
محلل مالى: "معلومات الوزراء" يحتل المرتبة 20عالميا بمؤتمر مراكز الفكر بأمريكا مقدمة هذا الصباح
رامى محيى الدين

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قال المحلل المالي محمد أنيس إن مركز معلومات رئاسة الوزراء حصل على المركز الـ20 عالميا، خلال مؤتمر مراكز الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البحث الذي نشره مركز المعلومات برئاسة الوزراء، يشير إلى أن مصر تساهم باستثمارات مباشرة بقيمة 270 مليون دولار للشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مصر لها فرصة كبيرة في الاستثمار التكنولوجي؛ لأن مصر تمتلك سوقا كبيرا، ومن أوائل الدول التي كانت تمتلك تعليم تكنولوجي ، إلى جانب أزمة كورونا والتي ساهمت في  منح مصر الفرصة في الاستثمار بقوة في هذا المجال .

وتابع: "عالم ما بعد كورونا سيعتمد على تصدير الخدمات أكثر من المواد، من خلال التوسعة في المجال التكنولوجي، لتقديم الخدمات للأسواق الإفريقية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة لأن تكون مصدرة للخدمات ؛ نظرا لأن مصر لديها قاعدة صناعية وتكنولوجية كبيرة .

 

 


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