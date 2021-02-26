محافظ بنى سويف: تبطين 172.4 كم من الترع بتكلفة 297 مليون و341 ألف جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، والذى يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليا فى تنفيذ 24 عملية، بإجمالى زمام 127 ألفا و591 فداناً، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 172.4كم، بتكلفة 297 مليون و341 ألف جنيه بنسبة تزيد عن 57% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى والمقدر بــ 300 كم، مشيراً إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات فى المهد،تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ،نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة،حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية.