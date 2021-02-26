محافظ الأقصر يعتمد تركيب سارى الإنارة العامة بكشافات ليد موفرة للطاقة

الأقصر - أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تعليماته باعتماد تركيب ساري الانارة العامة والذي يعمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، وبالارتفاع الذي يسهل صيانته بصورة مستمرة، وذلك في اطار تطوير ورفع كفاءة انارة الميادين والشوارع التي تحتاج إلي رفع كفاءة الانارة العامة.

وقالت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه تم تركيب عدد 5 ساري انارة ذات الكشافات الليد، وجار تركيب وتغطية بعض المناطق والمزلقانات التي تحتاج إلي رفع كفاءة الانارة العامة لتحقيق الرؤية الأوضح بتكلفة مناسبة جدا لأسعار السوق المحلية بمنتج مصري 100% ذات كشافات ليد موفرة للطاقة وسهلة الصيانة والتركيب، ويمثل أول عمود ساري يتم تركيبه بمحافظات الصعيد.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوي النظافة بكافة المدن والقري، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملات متواصلة علي مدار الأسبوع الماضي استهدفت قرية قبلي قامولا وعدد من القري المجاورة لها.

وأسفرت الحملات عن رفع ما يقرب من 370 طن مخلفات ناتج تطهير الترع ومواد صلبة بالمدينة وجميع القري بالاضافة إلى زراعة وتهذيب الأشجار والإضاءة ودهان البلدورات والأعمدة، حيث شارك في الحملات كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع ادارات النظافة والتجميل، والمتابعة، ومعدات الحملة الميكانيكية .