محافظ الأقصر يعتمد تركيب سارى الإنارة العامة بكشافات ليد موفرة للطاقة

أصدر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تعليماته باعتماد تركيب ساري الانارة العامة والذي يعمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، وبالارتفاع الذي يسهل صيانته بصورة مستمرة، وذلك في اطار تطوير ورفع كفاءة انارة الميادين والشوارع التي تحتاج إلي رفع كفاءة الانارة العامة.
وقالت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه تم تركيب عدد 5 ساري انارة ذات الكشافات الليد، وجار تركيب وتغطية بعض المناطق والمزلقانات التي تحتاج إلي رفع كفاءة الانارة العامة لتحقيق الرؤية الأوضح بتكلفة مناسبة جدا لأسعار السوق المحلية بمنتج مصري 100% ذات كشافات ليد موفرة للطاقة وسهلة الصيانة والتركيب، ويمثل أول عمود ساري يتم تركيبه بمحافظات الصعيد.
وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوي النظافة بكافة المدن والقري، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملات متواصلة علي مدار الأسبوع الماضي استهدفت قرية قبلي قامولا وعدد من القري المجاورة لها.
وأسفرت الحملات عن رفع ما يقرب من 370 طن مخلفات ناتج تطهير الترع ومواد صلبة بالمدينة وجميع القري بالاضافة إلى زراعة وتهذيب الأشجار والإضاءة ودهان البلدورات والأعمدة، حيث شارك في الحملات كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع ادارات النظافة والتجميل، والمتابعة، ومعدات الحملة الميكانيكية .
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