محافظ أسيوط يؤكد على دور مكارم الأخلاق فى بناء المجتمع ورقى الوطن

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة بمكتبه مسئولى مديرية الأوقاف بالمحافظة عقب صلاة ظهر الجمعة التى أداها بمسجد الديوان العام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ أحمد عبد الرازق خطيب بالمديرية.

تناول اللقاء الحديث عن مكارم الأخلاق ودورها فى بناء المجتمعات والتى تضمنتها خطبة الجمعة اليوم وإسهامها فى رقى الوطن وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف التوعية بالقيم الأخلاقية بشكل دائم وغرس الصفات الحميدة المؤثرة التى تؤدى إلى تماسك المجتمع وقوته وتساعد على مواجهة التحديات لافتًا أن الوقت الحالى يتطلب من الجميع التكاتف وتآلف المعاملة الحسنة وحسن تعامل الفرد مع غيره "فالدين المعاملة" وحثه أن يكون ايجابياً وفعالاً فى الحياة ومشاركًا فى عملية البناء الحديثة مما يحقق تقدماً ملموساً فى عمليات التنمية.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور قيادات الدعوة فى نشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة للمضى قدما نحو تنمية وبناء المجتمع مطالبًا بتكثيف القوافل الدعوية بالتنسيق مع كافة الجهات لنشر التعاليم السمحة وتعزيز الانتماء لدى الشباب مشيدًا بجهود المديرية فى تطوير منظومة العمل وتعاونها البناء مع جميع القطاعات التنفيذية لتنفيذ خطة التوسع فى إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالفعل معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد والمؤسسات الدينية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ خطة إحلال وتجديد بيوت الله التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.