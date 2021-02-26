وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه تم تسجيل شفاء 701 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 119 ألفا و492 حالة، فيما تم تسجيل 18 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2174 حالة.