لجنة ترسيم الحدود بين موريتانيا ومالى تعقد اجتماعها فى باماكو

نواكشوط أ ش أ

توجه وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إلى دولة مالي، لرئاسة أعمال اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية المالية لترسيم الحدود.

وذكر بيان رسمى موريتانى أن موريتانيا ومالى تعملان منذ عدة سنوات على محاولة ترسيم الحدود الطويلة بينهما، من خلال اجتماعات دورية، يشارك فيها الوزراء المعنيون، والمحافظون للولايات الحدودية والمسؤولون عن ملفات الحدود والأمن فى البلدين.

وتعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعات دورية، لمناقشة المسائل المشتركة، والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن فى المناطق الحدودية، وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات.

وتشهد الحدود الموريتانية التى يزيد طولها عن 2000 كلم صدامات لأسباب من بينها الوضع الأمنى فى مالى والخلافات حول مصادر المياه والمراعي.