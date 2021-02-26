اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة ترسيم الحدود بين موريتانيا ومالى تعقد اجتماعها فى باماكو

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:00 ص
لجنة ترسيم الحدود بين موريتانيا ومالى تعقد اجتماعها فى باماكو محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني
نواكشوط أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إلى دولة مالي، لرئاسة أعمال اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية المالية لترسيم الحدود.

وذكر بيان رسمى موريتانى أن موريتانيا ومالى تعملان منذ عدة سنوات على محاولة ترسيم الحدود الطويلة بينهما، من خلال اجتماعات دورية، يشارك فيها الوزراء المعنيون، والمحافظون للولايات الحدودية والمسؤولون عن ملفات الحدود والأمن فى البلدين.

وتعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعات دورية، لمناقشة المسائل المشتركة، والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن فى المناطق الحدودية، وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات.

وتشهد الحدود الموريتانية التى يزيد طولها عن 2000 كلم صدامات لأسباب من بينها الوضع الأمنى فى مالى والخلافات حول مصادر المياه والمراعي.

 


ترسيم الحدود

موريتانيا

مالى

باماكو

أخبار موريتانيا

أخبار مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفيرة مصر فى السنغال لليوم السابع: الزمالك يعود عبر أجواء موريتانيا للقاهرة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:31 ص

55 مليون دولار منحة سعودية لبناء أكبر مستشفى فى موريتانيا

السبت، 20 فبراير 2021 02:00 م

موريتانيا تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 17041

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:27 م

موريتانيا تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:00 ص

الرئيس موريتانيا يصل التشاد للمشاركة بقمة مجموعة الخمس في الساحل

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:10 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة