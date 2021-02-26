كندا تقر لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام ضد فيروس "كورونا"

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أقرت وزارة الصحة الكندية، اليوم الجمعة، لقاح شركة "أسترازينيكا" الخاص بفيروس "كورونا"، وهو اللقاح الثالث الذي يتم منحه الضوء الأخضر للاستخدام في كندا.



وطلبت كندا مسبقًا 20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، الذي شارك في تطويره باحثون من جامعة أكسفورد.



وتتلقى كندا أيضا ما يصل إلى 1.9 مليون جرعة من لقاح "أسترازيتيكا" من خلال مبادرة مشاركة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" بحلول نهاية يونيو القادم.



كانت كندا قد أقرت لقاحي شركتي "فايزر" و"موديرنا"، ومن المحتمل ألا تأتي الموافقة على لقاح "جونسون اند جونسون" حتى أوائل مارس المقبل ولا يتوقع الموافقة على لقاح "نوفافاكس" حتى أبريل القادم.