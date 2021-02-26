قصور ثقافة الأقصر تواصل أنشطتها بعنوان "اليوم العالمي للغة الأم"

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للغة الأم" وتحدثت رشا محمد سلامة عن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاحتفال بهذا اليوم والهدف من الاحتفال.

كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أهمية ترشيد استهلاك المياه" وتحدث عمرو عبد الصبور عن تزايد كميات استهلاك المياه ودور المرأة في ترشيد هذا الاستهلاك وأشكال إهدارها، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "أساسيات التعلم النشط" وتناولت أحلام عبد الراضي عضو جمعية ابن مصر أسلوب التعلم التعاوني وأسلوب الحوار والمناقشة والعصف الذهني وأسلوب "فكر، راجع، شارك"، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الوقاية من أمراض الشتاء" وتحدث د. حسام عبدالستار مدير عام مستشفى القرنة المركزي عن شرح وتعريف طرق الوقاية من أمراض الشتاء.

وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التوحد عند الطفل" أوضحت أميرة فوزى ما هو التوحد وأعراضه على الطفل وكيفية علاجه عن طريق وسائل عديدة، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي محاضرة بعنوان "الإرهاب لا دين له" وأوضح علي حسان تعريف الإرهاب ووصف بيئاته وطرق مقاومته ومسئوليتنا تجاه الناشئين، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور الشباب في التنمية" وتحدث سيد صدقي عن مفهوم التنمية لغة واصطلاحا ومفهوم الشباب وخصائص مرحلة الشباب وأنواع التنمية وخصائصها، وأهمية مشاركة الشباب في التنمية.

وقدمت أمسية شعرية لبراعم قصر ثقافة الطود وألقى الشاعر محمود محمد قصيدة" ذكريات مجروحة"، والشاعرة أريج حجاج قصيدة "نيلنا العظيم"، والشاعرة سارة وليد قصيدة "العمل عبادة"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر مسابقة ثقافية أدارتها رحمة أحمد، بجانب إعداد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض مسرح عرائس لقصة "تاريخ مصر" سردها جمال يونس، بينما قدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس لقصة "الأسد الوفي" تنفيذ زينب محمد وهناء أحمد، كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى قصة للأطفال لقصة "الدجاجة والأرنب" سردتها هيام أحمد إبراهيم، إلى جانب تنفيذ مكتبة الطفل والشباب بالرياينه ورشة فنون تشكيلية رسم حر وتلوين نفذتها الطالبة فاطمة محمد وحسنية محمد على.