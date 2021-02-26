وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين لونج "خلال الربع الأول من العام الجاري، ستستلم فيتنام أكثر من 1.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك عبر برنامج COVAX. وهي تتضمن لقاحات أسترازينيكا، فايزر، وسبوتنيك V".. مؤكدا أن سلطات بلاده تخطط لتطعيم قسم كبير من السكان باللقاحات ضد كوفيد-19، قبل حلول نهاية هذا العام.