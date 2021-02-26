فض سرادقات العزاء وأفراح مخالفة وإزالة تعديات بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإيقاف أعمال أحد المواطنين المخالفين أثناء إقامة شدة خشبية للدور الرابع لمبنى بمساحة 140 م بمنطقة وأبور النور خلف محطة الصرف الصحى بالمدينة، وتم إزالة الخشب وإيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت و القسم الهندسي بالوحده بازاله حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 100 متر وتم إزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحده المحليه بسنهوت بفك سرداق فرح مقام بالمخالفة بقرية ميت يزيد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة لفض سرادق أفراح بقرية صافور استعداداً لإقامة الفرح فضلاً عن فض كافة التجمعات وتفرقة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.