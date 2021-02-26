فريق من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام غدا للكشف على المرضى بالمجان

شمال سيناء - محمد حسين

يستقبل مستشفى العريش العام، غدا السبت، فريق من معهد القلب بالقاهرة فى إطار برتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن الفريق يضم كلا من الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز، استشارى قلب وأوعية دموية والدكتور محمد عبد العزيز أخصائى قلب وأوعية دموية وفنى أشعة محمد عبد الغنى، وأخصائى تمريض صبرى فتحى.

ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء الفحص والعمليات لمرضى القلب مجانا ابتداء من السبت حتى الخميس المقبل.

وسبق وأعلن المستشفى وصول 12 أستاذ ومدرسا، ومدرس مساعد من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

والأطباء هم دفعة يتوالى وصولها أسبوعيا وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ومقرراً أن يتواصل تقديمهم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.