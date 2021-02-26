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فرنسا: الديمقراطية الأرمينية يجب أن تصمد

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:27 م
فرنسا: الديمقراطية الأرمينية يجب أن تصمد لودريان
كتب أحمد عرفة

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنصار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وأنصار المعارضة في هذه الدولة، إلى الحوار للدفاع عن الديمقراطية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي: "تؤيد فرنسا إقامة حوار في هذه الدولة، يقوم على أساس شرعية الرئيس أرمين سرغيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان لتحقيق وضع أكثر هدوءا في هذا البلد الذي يمر بأوقات عصيبة.

وأكد جان إيف لودريان، أن الديمقراطية الأرمينية يجب أن تصمد.

وفى وقت سابق اشتعلت دائرة الصراع بين الحكومة الأرمينية والجيش، بعد مطالب من القوات المسلحة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، كما شهدت شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، مظاهرات عارمة لأحزاب المعارضة، لمطالبة رئيس الوزراء نيكول باشنيان أيضا بالاستقالة.

 

 

 


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