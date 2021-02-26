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فحص 600 مواطن بقافلة "نور حياة" للكشف على أمراض العيون بالمنوفية

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:07 ص
فحص 600 مواطن بقافلة "نور حياة" للكشف على أمراض العيون بالمنوفية القافلة
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انتهاء الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الرابعة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي قد أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بمركز شباب ميت شهالة بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنظيم عمل القوافل الطبية للمبادرة للوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية لهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 

 

 

 


فحص طبى

القافلة الرابعة والعشرون

المبادرة الرئاسية

نور حياة

الكشف على أمراض العيون بالمنوفية

محافظ المنوفية

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