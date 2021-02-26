عجوز استرالية تلقن لص سرق حقيبتها درسا قاسيا ويفر هاربا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت أحدى شوارع ولاية كوينزلاند في استراليا، واقعة بطولة أشبه بالمعارك الحركية التي نشاهدها في الأفلام العالمية ، ولكن هذه المرة المعركة ليس بين رجلين مفتولي العضلات يتعركان ولكن بين لص وسيدة عجوز سرقت حقيبتها في أحدى الشوارع لتتعقب اللص وتلقنه درس عنيف انتهت بانتصارها على اللص واستعادة حقيبتها المسروقة.

GO GET 'EM, GRANDMA: Surveillance footage captured the moment this grandmother tackled a man to the ground after he allegedly snatched her handbag from a bar. https://t.co/wbKsS228eS pic.twitter.com/HW6Avwy68Q — ABC News (@ABC) February 26, 2021

وسجلت كاميرا مراقبة في شوارع كوينزلاند في استراليا، تفاصيل الواقعة، وأظهرت اللقطات السيدة العجوز وهي تجري خلف اللص ثم تقفز عليه لمحاولة استرجاع حقيبتها منه و طرحته أرضا ليبدأ العراك بينهما، وحاول اللص دفعها مرارا بعيدا عنه إلا أنها ظلت ممسكة بالحقيبة حتى فر هاربا خوفا من أن يشاهده أحد في الشارع.



تطرحه ارضا



معركة بين السيدة واللص

وأخذت العجوز الاسترالية حقيبتها بعد أن فر السارق، ثم تفحصت محتويات الحقيبة ووجدتها سلمية لتسير في الشارع بمشية واثقة بينما يحاول أحد المارة الاقتراب منها لللاطمئنان عليه.



تستعيد حقيبتها وتسير



يحاول الفرار



جانب من الحادثة

وفى واقعة مشابهة ولكن في البرازيل، استعادت أم شجاعة هاتف ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا عقب سرقته حيث القت على اللص مظلتها أثناء محاولته الهرب بالجهاز على دراجة فى البرازيل، وتمكنت من استعادته.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن كاميرات المراقبة المثبتة على الشركات في وسط مدينة ساو فينسنتى، وهى بلدة ساحلية فى ولاية ساو باولو، سجلت اللحظة التى سرق فيها اللص الهاتف بالقوة الهاتف وبينما كان اللص يهرب، تظهر الصور الأم البالغة من العمر 50 عامًا وهى تطارده وتلقى بمظلة مطوية على الشخص الهارب.

وأوضح الفيديو، لحظة سحب الأم لذراعها الأيمن إلى الخلف من فوق كتفها لتلقى المظلة فوق اللص، مما جعله يفقد توازنه وبفقد السيطرة من على الدراجة، ليقع وسط الطريق، وانضم السكان إلى الأم وأبنها وركضوا للمساعدة وضربوا اللص.