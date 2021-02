عجوز استرالية تلقن لص سرق حقيبتها درسا قاسيا ويفر هاربا.. فيديو

شهدت أحدى شوارع ولاية كوينزلاند في استراليا، واقعة بطولة أشبه بالمعارك الحركية التي نشاهدها في الأفلام العالمية ، ولكن هذه المرة المعركة ليس بين رجلين مفتولي العضلات يتعركان ولكن بين لص وسيدة عجوز سرقت حقيبتها في أحدى الشوارع لتتعقب اللص وتلقنه درس عنيف انتهت بانتصارها على اللص واستعادة حقيبتها المسروقة.

GO GET 'EM, GRANDMA: Surveillance footage captured the moment this grandmother tackled a man to the ground after he allegedly snatched her handbag from a bar. https://t.co/wbKsS228eS pic.twitter.com/HW6Avwy68Q