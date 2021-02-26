اليوم السابع
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عامل يعترف بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص بكرداسة

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:14 م
عامل يعترف بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص بكرداسة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عامل متهم بالإتجار في الأسلحة النارية في كرداسة، عقب القبض عليه، بحيازته المضبوطات للإتجار بها، وبيعها لعملائه، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات من عاطل، بهدف الإتجار بها.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار متهم مقيم بدائرة المركز، فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بندقيتين وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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