عاصفة ثلجية تغطى السيارات وتعطل حركة المرور فى مقاطعة روسية.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

نفذ أفراد وزارة الطوارئ الروسية عمليات إنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية بعد أن ضربتها عاصفة ثلجية قوية بداية الأسبوع، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو لسيارات تغطيها الثلوج بينما يقوم رجال الانقاذ بمحاولة إزالة الثلوج وتحريكها من أماكن الثلوج، ويواصل أفراد الطوارئ إزالة الثلوج في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية.

وتسببت العاصفة الثلجية المرتفعة في إحداث أزمة مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية، ومازالت عملية تنظيف الطرق مستمرة للانتهاء من الاختناقات المرورية الطويلة.



ازالة الثلوج عن الطريق



عملية الانقاذ

كما تحولت قرى محيطة بمدينة فوركوتا الروسية الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية إلى مدن بيضاء تكسوها الثلوج من كل اتجاه، ما أدى إلى فرار الأهالي من هذه المناطق التي أصبحت متجمدة بشكل دائم وتعطلت فيها صور الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة والتي تظل لأيام تحت الصفر، فأصبح قرى بمدينة فوركوتا مدن مهجورة لا يوجد فيها أي مظهر للحياة.



سيارات تغرق فى الثلوج



سيارات تغطيها الثلوج

وأظهرت لقطات جوية عرضتها شبكة "روسيا اليوم"، مشاهد المنازل والشوارع وتغطيها الثلوج وتحولها إلى مدينة مهجورة غامضة وراء القطب الشمالي، كما لا يوجد أى مارة في الشوارع أو حركة للسيارات أو مراكز تجارية وتسوق في قرى فوركوتا الروسية.

قرى فوركوتا أصبحت خالية من السكان بعد أن غادرها الأهالي وانتقلوا إلى المناطق الواقعة على الجانب الآخر من الدائرة القطبية الشمالية - "الجنوب"، كما يطلق على المنطقة السكان المحليون.

ومنذ أيام، استمر تساقط الثلوج فى موسكو لثلاثة أيام على التوالى، ما عرقل إلى حد كبير حركة السيارات وأدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية فى مطارات المدينة، وفق ما نشرت روسيا اليوم.