اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 02:22 م
خالد صلاح
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طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع "Go Padel" لافتتاح أحدث ملاعب "بادل" بنادي الرحاب

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:48 م
طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع "Go Padel" لافتتاح أحدث ملاعب "بادل" بنادي الرحاب جانب من توقيع الاتفاقية

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وقعت "مجموعة طلعت مصطفى" ، عقدا مع شركة "Go Padel " لافتتاح أحدث ملاعبها بنادى الرحاب الرياضي لممارسة لعبة "البادل".

 

قام بتوقيع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى ، نائب ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والسيد/ هشام جمال ، العضو المنتدب لشركة Go Padel ، بحضور دكتور / نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى .

 

وعقب مراسم توقيع العقد ، قام عمر هشام طلعت بقص شريط افتتاح ملعب "البادل" ، وذلك بحضور  عاصم خليفة ، رئيس اتحاد البادل ، وشريف العريان،  أمين عام اللجنة الأوليمبية .

 

ويعد ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

 

و"البادل" هي رياضة لجميع الأعمار ، تجمع بين لعبتي هى الاسكواش والتنس ، وتضم مباراة البادل أربعة لاعبين ، أثنين لكل فريق ، داخل ملعب أصغر من ملعب التنس به زجاج في الخلف مثل ملعب الاسكواش .

طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (1)
 
طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (2)
 
طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (3)
 

مجموعة طلعت مصطفى

عمر هشام طلعت مصطفى

نادي الرحاب

البادل

Go Padel

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