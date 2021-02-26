طلاب الدفعة 20 بطب بنى سويف يحتفلون بتخرجهم بإنتاج فيديو كليب من تأليفهم.. صور

بنى سويف _ هانى فتحى

بطريقة وأسلوب مختلف عمن سبقوهم فى الأعوام السابقة، قرر خريجو الدفعة رقم 20 بكلية الطب، جامعة بنى سويف، الاحتفال بلحظة تخرجهم من خلال فيديو كليب من أفكارهم، وكلمات أغنية من تأليفهم، والتصوير كاملا من داخل مبنى كليتهم.

وعلى أنغام أغنية "صبح محتاس"، للمطرب إيمان البحر درويش، ألف ثلاثة من خريجى الدفعة عشرين بكلية الطب جامعة بنى سويف، كلمات الأغنية محسوبكو خلاص خريج يا ناس.

الأغنية لم تكن الأولى لهذه الدفعة الاستثنائية الذين أطلقوا على أنفسهم دفعة الكورونا، حيث إعتادت تلك الدفعة كل عام أن تقدم إسكتش كوميدي للطلاب الجدد، ففضلوا أن يوثقوا حفل تخرجهم بإسكتش كوميدي يلخص حياة طالب كلية الطب من أول عام فى الكلية حتى أخر عام.

يوسف محب، مخرج الأغنية، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب هم من قاموا بعمل كل شىء فى الأغنية فطلاب من خريجى الدفعة عشرين ألفوا الأغنية الخاصة بهم، وهم الطلاب يارا ناجي، أبو بكر غريب، أنجيلوس، ياسمين مصطفى، والإدارة ريهام محمود، شهاب أحمد، ومونتاج بيتر نادي، وإخراج يوسف محب.

وأضاف يوسف محب، حرصت الدفعة على أن يكون الفيديو من مواهب الدفعة - عدا الغناء لمحمد يسرى وكذلك التصوير، مشيرا إلى أنه تم تأليف الأغنية في وقت إمتحانات أخر العام على برنامج زووم .

وتقول "يارا ناجي، خريجة كلية الطب، كانت الفكرة لدينا فى بداية السنة لكن فترة الكورونا وقفتنا، ورجعنا وقت الإمتحانات عملناها كلها من أول التأليف والأفكار والإخراج وكله كان لديه حماس شديد وكبير بين الطلاب لتقديم أول أغنية تخرج فى تاريخ الكلية.

وقالت ريهام إحدى الخريجات، "من حبنا فى بنى سويف وجامعة بنى سويف كان عندنا شغف أن يتم عمل أول أغنية تخرج لخريجى طب بنى سويف تعبر عن حال طالب طب مثل باقي الكليات وحاجه تفضل ذكري لينا وللدفعة وتصبح أول "أغنية" إتعملت فى بني سويف.

وقال يوسف محب، مخرج الأغنية، "كنت أعمل مخرج وممثل مسرحي بجانب دراستي للكلية، و لكن هذا كان أول تعامل لى مع الكاميرا وسعدت بذلك جداً، وإن شاء الله أفضل مكمل في هذا بجانب دراستي للطب".

وأضاف يوسف محب، "كنت مهتم جدا أن أظهر فى الفيديو بعض العاملين تقديراً لمجهودهم مثل " سماح " و "عم طارق "، وهم من ساعدونا وتعبوا معنا جدا وسعيد جدا إننا استطعنا عمل شىء يفكرنا ببعض على طول والناس حبتنا لإننا بنحب بعض".

فيما قالت "سلمى"، إحدى الخريجات المشاركات فى الأغنية، "أجواء التصوير كانت حالة خاصة جدا بين الطلبة رغم أنها كانت بين إمتحانات أخر العام، فالجميع كان يتنفس الصعداء في كوميديا الكواليس، وطول عمر دفعتنا معروفة بروح التعاون وكانت أجواء تصوير الفيديو من أمتع اللحظات بينا".

وأضاف "شهاب"، أحد الخريجين المشاركين فى الأغنية أنها كانت تجربة وذكرى جميلة في وسط الإمتحانات والأغنية ستظل فى ذاكرتهم طول العمر.

وأكد الخريجين، على دعم الدكتور عاطف مرسى، عميد الكلية، لهم للإنتهاء من الأغنية، مؤكدين أن فيديوهات الأغنية تم تصويرها داخل الكلية أما الغناء فكان فى أحد الأستوديوهات.



طلاب طب بنى سويف



خريجى دفعة 20 لكلية طب بنى سويف خلال بروفات الاغنية